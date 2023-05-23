В Новосибирске арестован обвиняемый в изнасиловании двух школьниц

В Новосибирске суд на 2 месяца арестовал 42-летнего мужчину, который обвиняется в надругательстве над двумя девочками 10 и 12 лет.

Во вторник, 23 мая, Советский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО обвиняемого в растлении двух школьниц. 42-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Напомним, две девочки гуляли недалеко от школы и встретили незнакомца на улице Разъездная. Он угрожал детям гранатой и обещал взорвать её, если они будут сопротивляться, затем завел их за гаражи и надругался. Потерпевшие школьницы все рассказали родителям — он им запомнился из-за военной формы.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске под следствием оказался еще один мужчина, который в апреле пытался изнасиловать первоклассницу в подъезде. Подозреваемый уже был судим: четыре года назад он заставлял другую девочку снять штаны в подъезде, представившийся врачом.