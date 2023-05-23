В Новосибирске задержан мужчина в военной форме после изнасилования двух школьниц

В Новосибирске 42-летнего мужчину подозревают в изнасиловании двух девочек из 4 и 5 классов.

В Новосибирске сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании двух школьник. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным издания, мужчина был одет в военную форму и угрожал девочкам оружием: обещал подорвать гранату, если они не будут его слушаться.

Напомним, 10-летняя Катя и 12-летняя Ира (имена изменены) встретили незнакомца возле школы на улице Разъездная. Он завел их за гаражи и надругался. Несовершеннолетние рассказали все родителям дома. Мужчина запомнился им военной формой. Следователи возбудили уголовное дело по факту насильственных действий.