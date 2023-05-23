В Новосибирске двое мужчин жестоко избили прохожего возле остановки «Гостиница Северная»

В Новосибирске несколько мужчин избили прохожего в Дзержинском районе.

В Новосибирске толпа мужчина избила прохожего у остановки «Гостиница Северная» в Дзержинском районе. Дракой заинтересовалась полиция, однако никаких заявлений в ведомство не поступало

"Сообщений из медицинских учреждений, а также заявлений в отдел полиции по данному факту не поступало", — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас правоохранители устанавливают участников драки и все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Новосибирске жители Хилокской показали, как мигранты разделывают туши животных у рынка.