В Новосибирске двое мужчин жестоко избили прохожего возле остановки «Гостиница Северная»

В Новосибирске несколько мужчин избили прохожего в Дзержинском районе.
В Новосибирске толпа мужчина избила прохожего у остановки «Гостиница Северная» в Дзержинском районе. Дракой заинтересовалась полиция, однако никаких заявлений в ведомство не поступало
"Сообщений из медицинских учреждений, а также заявлений в отдел полиции по данному факту не поступало", — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас правоохранители устанавливают участников драки и все обстоятельства инцидента.
Напомним, в Новосибирске жители Хилокской показали, как мигранты разделывают туши животных у рынка.