В Новосибирске жители Хилокской показали, как мигранты разделывают туши животных у рынка

Жители Хилокской в Новосибирске продолжают собирать факты неприятного соседства с мигрантами: как утверждают местные, дело уже не только в драках и шуме, но и в антисанитарии.

Начало этой недели отметилось протестными настроениями жителей улиц Хилокской и Малыгина в Новосибирске. Отправной точкой стала «драка выходного дня» вблизи рынка.

«С одной стороны – у нас вечно свалка дымит, а с другой – что ни вечер, то крики и разборки какие-то. Молодые девочки домой боятся возвращаться с работы, и год от года лучше не становится», — сетует одна из старожилов улицы Хиолокской Ксения.

На постоянные драки мигрантов жители Хилокской и Малыгина жалуются в правоохранительные органы регулярно, только они происходят вновь и вновь. Также местных жителей возмущает антисанитария, которая царит вокруг рынка.

«Мы уже не раз показывали видео, как разгружают и выгружают туши продуктивных животных. Мы показывали видео в сентябре 2022 года в администрации Ленинского района Новосибирска, если мне не изменяет память, руководителю отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Стукало Олесе Михайловне. На что услышали ответ: "И чё, что разгружают, они же его не убивают!", — возмущена одна из местных жительниц Жанна Олейникова. — Ни администрация района, ни мэрия Новосибирска, не видят никакой проблемы в подобной транспортировке и выгрузке туш животных. В одной из отписок я получила ответ, что всё мясо, поставляемое в "сеть общепитов" на Хилокскую, 8/1, проходит строгий ветеринарный контроль, и имеет все необходимые документы».

Коренные новосибирцы, которые проживают вблизи азиатских кафе, в них стараются не питаться, поэтому качество подаваемых там блюд, их не очень волнует. Больше их возмущают туши убитых животных, которые порой валяются буквально на асфальте.

«Ну, подумаешь, мясо в грязной машине, подумаешь, разгрузка на улице, но все бы ничего, да происходит данное действо напротив дома Хилокская, 6 (участковый пункт полиции, между прочим), напротив детской площадки, и напротив школьных окон», — добавляет Жанна Олейникова.

Ещё больше местных жителей иногда пугают отрубленные головы коров, которые можно найти в мусорных баках в восемь утра: детей здесь стараются не отпускать выносить отходы.

Жители Хилокской рады, что их жалобы услышал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин – они надеются, что после проведённой проверки чиновников заставят навести порядок вблизи «печально известного» рынка.