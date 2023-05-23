Новосибирский метрополитен изменил график движения поездов на Дзержинской линии

В Новосибирске на Дзержинской линии метро интервал движения поездов увеличен до 6 минут.

В метро Новосибирска на Дзержинской линии установили шестиминутные интервалы движения поездов в часы пик. Как объяснил представитель метрополитена в ответ на запрос Сиб.фм, такое решение приняли с учётом наличия поездов и объёма пассажирских перевозок.

«На Дзержинской линии Новосибирского метрополитена установлены оптимальные минимально возможные интервалы движения электропоездов в часы пик — 6 минут. Такие интервалы установлены с учётом технических особенностей линий метрополитена, наличия подвижного состава и существующего объёма пассажирских перевозок. В настоящее время уменьшение интервалов движения не представляется возможным», — сообщил заместитель начальника метрополитена Владимир Псеровский.

Редакция Сиб.фм направила запрос после жалобы читателя на большие интервалы между поездами. Так, 17 мая в 20:00 очевидец дожидался поезда на станции Сибирская (Дзержинская линия) более 10 минут.

Дзержинская линия метро в Новосибирске традиционно менее загружена пассажирами, чем Ленинская, и поезда на ней ходят немного реже. К тому же, в строении метропутей на этой линии есть уникальные особенности: так, на станции Гарина-Михайловского поезд не уходит в депо, а начинает ехать в обратном направлении.

Ранее Новосибирский метрополитен объявил о закрытии входа на станцию «Площадь Маркса» в 21 час.