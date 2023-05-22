Новосибирский метрополитен объявил о закрытии входа на станцию «Площадь Маркса» в 21 час

В Новосибирске с 22 мая изменится режим работы одного из входов на станции метро «Площадь Маркса».

В Новосибирске вход №4 на станцию метро «Площадь Маркса» с 22 мая будет закрываться в 21 час. Об этом сообщили в пресс-службе Метрополитена.

Изменение режима работы связано с проведением строительных работ по примыканию подземного перехода из ТЦ «Грани» к входу №4 на станции «Площадь Маркса».

В таком графике вход будет работать до 22 июня.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим учитывать изменения в графике работы входа при планировании своих маршрутов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в начале лета планируют открыть новый торговый центр «Грани». Со станцией метро «Площадь Маркса» его соединит 27-метровый подземный переход. ТЦ «Грани» — это основательное пространство их стекла и бетона. Там расположатся ювелирные и косметические магазины, а также оптика и фуд-корт.