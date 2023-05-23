В Новосибирске на Михайловской набережной зацвели немецкие яблони

В Новосибирске установилась теплая погода, и город заиграл весенними красками.

В Новосибирске на Михайловской набережной зацвели черемуха, миндаль и немецкие яблони. На лужайках раскрыли бутоны тюльпаны, ярко-желтые горицветы, белые нарциссы и садовые первоцветы мускари насыщенного синего цвета. Фотокор «МК в Новосибирске» прогулялся по городу и сделал удивительно красивые снимки, которые любому способны поднять настроение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске в июне пройдет фестиваль цветов.