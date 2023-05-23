В Новосибирске в июне пройдет Международный фестиваль цветов «Времена года»

В Новосибирске улицу Ленина украсят цветочные арки, потолки, тоннели и партеры.

В Новосибирске 3 июня вновь пройдет Международный фестиваль цветов, который так полюбили горожане. Об этом сообщило издание «Ведомости Заксобрания Новосибирской области» со ссылкой на вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову.

В этом году фестиваль будет называться «Времена года». Улицу Ленина, которая на время проведения фестиваля станет пешеходной, разделят на четыре секции, каждая из которых будет соответствовать определенному времени года, и украсят цветочными арками, потолками, тоннелями и партерами.

Фестиваль будет проходить с 3 июня по 3 июля и будет приурочен к 130-летию Новосибирска. Анна Терешкова уверена, что работы флористов вновь сделают улицу Ленина притягательной для горожан.

Первый Международный фестиваль цветов прошел в Новосибирске в 2019 году. Тогда основой цветочной композиции стали березы.

Напомним, ранее сообщалось, в каком регионе Сибири больше всего подорожали цветы.