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общество

В Новосибирске в июне пройдет Международный фестиваль цветов «Времена года»

Фото: Ведомости Законодательного собрания НСО

В Новосибирске улицу Ленина украсят цветочные арки, потолки, тоннели и партеры.

В Новосибирске 3 июня вновь пройдет Международный фестиваль цветов, который так полюбили горожане. Об этом сообщило издание «Ведомости Заксобрания Новосибирской области» со ссылкой на вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову.

Фото В Новосибирске в июне пройдет Международный фестиваль цветов «Времена года» 2

В этом году фестиваль будет называться «Времена года». Улицу Ленина, которая на время проведения фестиваля станет пешеходной, разделят на четыре секции, каждая из которых будет соответствовать определенному времени года, и украсят цветочными арками, потолками, тоннелями и партерами.

Фестиваль будет проходить с 3 июня по 3 июля и будет приурочен к 130-летию Новосибирска. Анна Терешкова уверена, что работы флористов вновь сделают улицу Ленина притягательной для горожан.

Первый Международный фестиваль цветов прошел в Новосибирске в 2019 году. Тогда основой цветочной композиции стали березы.

Напомним, ранее сообщалось, в каком регионе Сибири больше всего подорожали цветы.

#Новосибирская область #фестиваль #цветы
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