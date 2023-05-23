В Новосибирске орнитолог Яновский рассказал, когда в городе появятся комары

В Новосибирской области комары могут появиться в начале июня.

В Новосибирске и ближайших городах комары обычно появляются в начале июня, когда вода в водоёмах прогревается до температуры +18 градусов. Но в 2023 году из-за поздней весны их появление может задержаться. Об этом сообщил биолог Алексей Яновский корреспонденту Сиб.фм.

В условиях сибирского климата комары появляются при температуре воды +18 градусов. Обычно это происходит в июне. Но в 2023 году была поздняя весна: потепление «отстаёт от графика» на 3 недели. Из-за этого крупные водоёмы не успели прогреться, а мелкие высохли.

«Мелкие водоёмы пересохли, личинки комаров в них погибли, поэтому комаров не должно быть так много, как в другие годы», — объяснил биолог.

Но из-за холодной сухой весны без дождей голодают птицы. Обычно они в конце мая питаются дождевыми червями, но в этом году вынуждены кормить своих птенцов муравьями.

Напомним, в 2022 году сезон комаров начался уже в середине мая. В южных районах Новосибирской области комары проснулись во второй декаде мая, а к 17 мая — и в пригороде Новосибирска.