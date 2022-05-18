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В Новосибирской области начался сезон комаров

Фото В Новосибирской области начался сезон комаров
Фото В Новосибирской области начался сезон комаров

Фото pixabay.ru

Сезон комаров начался в Новосибирской области в мае 2022 года.

В Новосибирской области в мае 2022 года проснулись первые комары. Однако нашествия кровососов этим летом не ожидается. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск" со ссылкой на кандидата экологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных Людмилу Петрожицкую.

Эксперт отметила, что в южных районах Новосибирской области комары проснулись во второй декаде мая. В минувшие выходные кровососы появились и в пригороде Новосибирска.

По словам Петрожицкой, летом-2022 ожидать нашествия комаров не стоит. Численность насекомых снизилось из-за засушливой весны и отсутствия временных водоёмов, которые являются биотопами для отрождения комаров.

Небольшой рост количества кровососов ожидается в июне-июле и связан, в первую очередь, с осадками.

«Если они будут обильными и образуют небольшие водоёмы, например, в придорожных углублениях, то вероятность роста численности второй генерации будет гораздо выше. Если сентябрь будет тёплым, то комары будут летать и в первый месяц осени», — сказала учёная.

Петрожицкая также отметила, что летом 2022 года в Новосибирске не будет нашествия мошки. Это также связано в небольшим количеством осадков.

Напомним, в июне в Новосибирске ожидается целая неделя дождей, свидетельствуют данные популярных метеосервисов. Несмотря на это, погода будет жаркой.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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