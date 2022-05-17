В Новосибирске в июне ожидается неделя дождей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, Gismeteo, «Яндекс.Погода»

В июне в Новосибирске ожидается целая неделя дождей, свидетельствуют данные популярных метеосервисов. Несмотря на это, погода будет жаркой.

Онлайн-метеосервисы уже опубликовали предварительные прогнозы погоды на июнь-2022 в Новосибирске. Судя по ним, в начале лета в городе ожидается много дождей.

По данным Gismeteo, осадки начнут периодически выпадать со 2 июня, но с 14 числа станут затяжными и прекратятся вплоть до конца месяца. Вместе с ними придёт небольшое похолодание: столбики термометров опустятся до +19.

«Яндекс.Погода» тоже прогнозирует дожди, но не столь продолжительные. Например, на неделе с 6 по 12 июня дождливыми ожидаются три дня из семи. 2 июня в прогнозе сервиса, в отличие от прогноза Gismeteo, осадков нет вовсе.

Напомним, что в первый-второй рабочий день июня прогноз на месяц выпустит Западно-Сибирский гидрометцентр. На момент выхода его успешность составит всего 60-70 %, но впоследствии будет повышаться, отметила начальник ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик.