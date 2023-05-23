В Новосибирске ожидаются температурные качели от -3 до +25 градусов

В Новосибирской области в последнюю неделю мая ожидается нестабильная погода с заморозками ночью и жарой днем.

Синоптики предупредили жителей Новосибирской области о резких перепадах температуры в последнюю неделю мая. 24 и 25 мая в районах возможны заморозки до -3 градусов. При этом днем воздух будет прогреваться до +22 градусов.

Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным синоптиков, во вторник, 23 мая, в Новосибирске днем ожидается +20 +22 тепла. Осадков не ожидается, ветер будет дуть северный, с порывами до 14 метров в секунду.

В среду, 24 мая, по области прогнозируются заморозки до -1 градуса. Днем потеплеет до +22. Сохранится также северное направление ветра, который будет дуть со скоростью до 15 м/с.

Самой холодной ночью станет предстоящий четверг, 25 мая. По данным Гидрометцентра, в районах Новосибирской области ожидаются заморозки до -3. Возможны также небольшие дожди. В дневное время столбики термометров покажут +22 градуса.

Температурные качели в Новосибирской области продлятся почти до конца мая.

По данным популярных погодных сервисов, 30 и 31 мая возможен рост дневных температур до 30 градусов тепла. Настоящая жара придет в Новосибирск в перый день лета, 1 июня.

Как ранее писал Сиб.фм, с 1 июня в Новосибирске начнется официальное открытие городских пляжей.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на июнь 2023 года.