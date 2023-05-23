В Новосибирске пропал 40-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Волонтёры объявили срочный сбор для поиска пропавшего новосибирца.

В Новосибирске без вести пропал 40-летний Александр Соскин. Об этом во вторник сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По данным волонтёров, мужчину последний раз видели 23 мая в Заельцовском районе. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 176 см, нормальное телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в зелёно-синюю ветровку, коричневую кофту, тёмно-синие джинсы, чёрные туфли.

Волонтёры объявили о срочном сборе для поиска пропавшего, о деталях можно узнать в сообществе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Напомним, ранее в Новосибирске прекратили поиски пропавшего 9-летнего мальчика.