В Новосибирске создали текстильную карту региона

Проект «Текстильная карта Новосибирской области» показали во время «Ночи музеев» в областной столице.

В Новосибирске мастерицы Дома Народного творчества создали проект «Текстильная карта Новосибирской области». Об этом сообщил портал ЧС.инфо.

Идея ее создания родилась по итогам акции «Вышитая карта России». Длина этой карты составила 6,7 метра, а ширина — 3,4 метра. Впервые ее презентовали в июле прошлого года в Чебоксарах, а затем в Москве, в государственном академическом театре «Русская песня». Фрагмент от Новосибирской области был размером 42 на 23 см. При его изготовлении использовались узоры, которые располагались на традиционной одежде народов Сибири.

По итогам акции Государственный Российский Дом народного творчества объявил фестиваль вышитых карт субъектов страны. И вышивальщицы из Новосибирской области снова принялись за работу.

В основу вышитой карты региона размером 2 на 3 метра было положено 33 фрагмента, каждый из которых — отражение какого-либо района или города области, его флоры, фауна, геральдики и пр. Здесь и традиционная вышивка, и лоскутное шитье и ткачество. Центральный узор на фрагменте Новосибирской области символизирует мироустройство и мироздание. В создании карты принимали участие более 50 мастериц со всех районов Новосибирской области.

Сейчас Дом народного творчества собирает реестр мастеров региона по различным направлениям декоративно-прикладного творчества и народным ремеслам. В этом реестре уже более 500 человек.

Презентация текстильной карты Новосибирской области состоится 15 июля в парке народных традиций «Хуторок», недалеко от Каргата, в рамках Всероссийской ассамблеи народных ремесел «Мастера Сибири».

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области появилась интерактивная карта проектов благоустройства.