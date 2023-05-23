В Новосибирске центр «Вектор» купил систему распознавания лиц за 62 млн

Новосибирский центр вирусологии потратил более 60 млн на систему распознавания лиц.

В Новосибирске Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» принял решение об установке бесконтактной системы распознавания лиц на своей научно-производственной площадке. Заказ на оснащение был размещен на госзакупках, компания "Алгонт" из Калуги стала победителем аукциона, став единственным участником торгов.

Целью модернизации системы контроля является повышение уровня безопасности и предотвращение несанкционированного доступа с помощью поддельных или чужих пропусков. Сотрудники "Вектора" будут обладать электронным пропуском и персональным кодом доступа, позволяющим им перемещаться по контролируемым зонам. Кроме того, в базу данных будут внесены эталонные шаблоны лиц сотрудников.

Общая стоимость работ по установке системы составит 62,12 миллиона рублей.

Напомним, в Новосибирске письмо Путину в защиту экс-директора Рината Максютова подписали около 400 сотрудников «Вектора».