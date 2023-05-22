В Новосибирске письмо Путину в защиту экс-директора Рината Максютова подписали около 400 сотрудников «Вектора»

В Новосибирске сотрудники ГНВБ «Вектор» просят восстановить в должности бывшего директора.

В Новосибирске продолжается шумиха вокруг увольнения директора ФБУН ГНВБ «Вектор». 16 мая приказ о расторжении трудового договора с известным ученым и одним из разработчиков вакцины от коронавируса Ринатом Максютовым подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. 18 мая Максютов покинул свой пост.

Ситуация мгновенно обросла домыслами. С одной стороны, Максютову могли припомнить скандал с «ЭпиВакКороной», эффективность которой долгое время не подтверждалась независимыми исследованиями.

С другой, поползли слухи о «неуставных отношениях» в «Векторе» и гражданской супруге бывшего директора, о наличии которой он якобы не уведомил руководство.

Мелькал даже термин «коррупция». Однако истинная причина столь скоропалительного увольнения успешного ученого, который возглавлял «Вектор» не одно десятилетие, до сих пор неизвестна. А недавно сотрудники ФБУН ГНВБ «Вектор» написали открытое письмо на имя Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой защитить бывшего руководителя Центра и восстановить его в должности.

Коллеги Максютова полагают, что его уход развалит научную деятельность в центре, а новый человек, который придет ему на смену, не сумеет быстро включиться в процесс. По их словам, лично на Максютова завязаны обязательства и ключевые научные проекты федерального значения, среди которых «Центр геномных исследований» по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости в рамках ФНТП развития генетических технологий» (ЦГИМУ), созданный в 2019 году на базе «Вектора»; работы по использованию синхротронного излучения для вирусологических исследований; проект по созданию системы противодействия инфекционным заболеваниям «Санитарный Щит» и другие значимые разработки.

Ученые считают, что увольнение директора — чудовищная ошибка. Однако, в целом, они опасаются не столько научного ущерба, сколько массовых увольнений и перестановки кадров, которые могут последовать за уходом с поста Рината Максютова. Они почему-то уверены, что новый руководитель «Вектора» не справится с поставленными задачами и «многое рухнет, а провал будет не на один год».

К тому же, стало известно, что и сам Ринат Максютов собирается оспорить в суде собственное увольнение, официальным основание для которого стала «утрата доверия» и «нарушение закона о коррупции». Если он выиграет процесс, руководство Роспотребнадзора окажется в незавидном положении.