Экс-глава центра "Вектор" Ринат Максютов оспорит увольнение в суде

В Новосибирске бывший генеральный директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов намерен через суд оспорить решение о своем увольнении.

Экс-гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов оспорит своё увольнение в суде. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на источник.

По данным издания, сейчас Максютов консультируется с юристами по этому вопросу.

Как ранее писал Сиб.ф, от увольнении Максютова из "Вектрора" стало известно 17 мая. Официальное основание — по причине «утраты доверия». В документе отмечалось, что бывший гендиректор центра нарушил закон «О противодействии коррупции».

Также в СМИ появлялась информация о служебном романе Максютова с подчиненной. Это могло стать основанием для увольнения руководителя. По данным тelegram-канала Baza, девушка якобы занимала высокую должность и при этом редко посещала рабочее место. Это вызвало недовольство сотрудников, и они пожаловались высшему руководству.

О дальнейшей судьбе Максютова издание "Известия" поговорило с адвокатом Алексеем Гавришев, который не исключил, что после увольнения может последовать уголовное дело. Как отметил юрист, официальная причина увольнения по заявлению Роспотребнадзора — нарушение антикоррупционного законодательства. Это означает, что в его действиях могли найти признаки хищения или растраты, которые по статье 160 УК РФ караются сроком до 10 лет.

Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» доказала эффективность на третьей фазе исследования. Исследование третьей фазы клинических испытаний новосибирской вакцины "ЭпиВакКорона" было опубликовано в научном журнале Vaccines, который имеет высокий показатель квартиля Q1. В результате исследования была выявлена профилактическая эффективность вакцины после завершения полного курса вакцинации, которая составила 82,5%.