В Новосибирске на базе школы № 54 откроется «прокурорский класс»

В Новосибирске по инициативе прокурора Александра Бучмана школьники будут изучать основы прокурорского надзора.

В Новосибирске на базе школы № 54 с 1 сентября откроется специализированный «прокурорский класс». Идея нововведения принадлежит прокурору Александру Бучману, который решил внедрить ее в областной столице по примеру Амурской области, где такая практика широко распространена. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Сообщается, что занятия в профильном классе будут направлены на формирование у школьников знаний об основах прокурорского надзора. Это первый подобный проект в регионе. Планируется, что вести занятия в «прокурорском классе» будут сотрудники прокуратуры и преподаватели юридических факультетов вузов.

В «прокурорский» класс будут набирать тех, кто в этом году окончил 9 классов. Ожидается, что учеников профильного класса преподаватели будут курировать до поступления в университет по специальности «Юриспруденция».

Расписание занятий и содержание программы обучения в «прокурорской классе» будет опубликовано позднее на сайте школы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске открылась первая оффлайн-школа Skillbox.