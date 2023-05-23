В Новосибирске вузы усилили подготовку кадров для оборонных предприятий

Университеты Новосибирска значительно увеличили количество целевых мест для подготовки кадров, необходимых для оборонных предприятий.

Местные предприятия оборонно-промышленного комплекса уже начали заключать предварительные договоры с будущими выпускниками, которые в настоящее время обучаются в высших учебных заведениях в рамках целевого набора. В 2023 году количество целевых студентов, поступающих в университеты по техническим специальностям, выросло в среднем в 2-4 раза, а на некоторых факультетах увеличение было еще более значительным, пишет «BFM-Новосибирск».

23 мая в Новосибирске прошла выставка под названием "Целевое обучение в ВУЗах для промышленности". Участие в выставке приняли Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СГУПС), Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (СИБСТРИН) и множество промышленных предприятий региона, большинство из которых относятся к оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

«Места для целевиков, это часть бюджетных мест. Обычно их доля около 10%. В 2023 году по ряду направлений количество мест существенно увеличено и может достигать 40%», – рассказала изданию начальник управления довузовского образования и организации набора, ответственный секретарь приемной комиссии НГТУ НЭТИ Дарья Боровикова.

Школьники, посетившие выставку, имели возможность заключить договоры с университетами прямо на месте. Это практически гарантирует поступление в университет при условии, что выпускник наберет необходимое количество баллов на ЕГЭ.

Напомним, ранее в Новосибирске выделили почти 9 млн рублей на обучение кадров для ВПК.