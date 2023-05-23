В Новосибирске зафиксировали веб-версии WhatsApp* и Telegram 23 мая дали сбой

В Новосибирске мобильные версии WhatsApp* и Telegram работают без нареканий.

23 мая жители Новосибирской области столкнулись с невозможностью использовать мессенджеры WhatsApp* и Telegram с компьютера. Веб-версия выдавала ошибку с формулировкой: «Не удается получить доступ к сайту».

При этом мобильная версия работала без перебоев. Перебои в работе веб-версии WhatsApp* также были зафиксированы еще в 44 регионах Российской Федерации, в том числе Томской области, Алтайском крае и Хакасии.

Новосибирцы сообщали, что не смогли в этот день зайти и на официальный сайт Telegram для того, чтобы скачать приложение. Не исключено, что сайт обвалился просто под напором желающих получить к нему доступ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области запустили продажу билетов на электрички через бот в Telegram.

*Входит в компанию Meta Platforms Inc, которая в России признана экстремистской организацией.