В Новосибирске женщина убила мужа из-за оскорблений

В Новосибирске задержали женщину после жесткого убийства мужа.

В Новосибирске 46-летняя женщина убила ножом своего супруга. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

По данным следствия, 21 мая супруги начали ругаться в собственной квартире в Заельцовском районе города и находились в алкогольном состоянии. Мужчина стал высказывать претензии жене на бытовой почте и оскорблять, что она и не выдержала.

Подозреваемая нанесла не менее двух ударов в область жизненно-важных органов. Её супруг скончался на месте.

Сейчас с женщиной работают следователи СК, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. На неё возбудили уголовное дело по факту убийства.



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