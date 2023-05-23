В Новосибирский зоопарк привезли лосёнка из Болотнинского района

Новосибирский фермер спас дикого лосёнка и передал его сотрудникам Минприроды.

В Новосибирском зоопарке появился новый обитатель — лосёнок Шатун. Об этом сообщили в Минприроды регоина.

По данным ведомства, в Болотнинском районе местный фермер Николай Солодянкин обнаружил лосенка возрастом до 1 месяца среди стада коров и назвал его Шатуном. Мужчина сразу же обратился за помощью в Минприроды.

Госинспектор отдела охраны животного мира и специалист управления ветеринарии выехали на место и осмотрели лосенка. Оказалось, что он здоров, не ранен, но нуждается в молочном вскармливании. По результатам обследования близлежащей территории выяснилось, что взрослых особей лося там нет.

Предположительно, лосёнок Шатун проголодался и прибился к стаду коров из-за запаха молока, но в таком возрасте он не может быть выпущен в естественную среду обитания, поэтому было принято решение о передаче животного в зоопарк.

Передача лосенка состоялась 23 мая. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области выразило благодарность Новосибирскому зоопарку имени Р.А. Шило за отзывчивость и согласие содержать лосенка.



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