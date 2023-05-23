В Новосибирской области почтили память погибшего на СВО сотрудника Росгвардии

Сотрудник Росгвардии из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации.

В посёлке Железнодорожный Новосибирского района была открыта мемориальная доска в честь бойца Росгвардии, который погиб в ходе специальной военной операции. Памятное событие состоялось в школе, где этот военнослужащий учился, сообщает «Горсайт».

Местные жители воздали почести памяти Виктора Слушкина. Военнослужащий погиб 19 июля 2022 года в результате артиллерийского обстрела со стороны противника. До последнего момента он командовал своим подразделением и старался спасти жизни своих товарищей по службе.

Жители открывали мемориальную доску почившему герою, Виктору Слушкину, в его родной школе.

Семья погибшего майора – родители, жена и дети Виктора Слушкина – стали первыми, кто открыл памятную доску.

Напомним, солдаты из Новосибирска сняли трендовый ролик в зоне СВО.