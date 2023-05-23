Житель Новосибирской области Олег Дорошкин первым получил награду за освобождение Артемовска

Жителю города Куйбышев Новосибирской области вручили награду 22 мая.

23-летний боец 6-го танкового полка Олег Дорошкин из Куйбышева Новосибирской области первым получил награду за взятие Артемовска. Об этом сообщил портал VN.ru.

Об освобождении города стало известно 20 мая. А уже 22 мая в сети появилось видео, на котором награду за взятие Артемовска вручают 23-летнему бойцу 6-го танкового полка Олегу Дорошкину из Куйбышева. В специальной военной операции на Донбассе он принимает участие с осени прошлого года.

Мать бойца, Ольга Дорошина, подтвердила этот факт. По ее словам, танковая батарея ее сына была брошена на помощь ВДВ. Какая именно награда была вручена бойцу, пока неизвестно.

Близкие и друзья отзываются об Олеге как о хорошем и скромном парне и верят, что скоро он с победой вернется домой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске 11 росгвардейцев получили награды за участие в СВО.