Жителей Новосибирска призвали не запускать шарики по праздникам

Минприроды Новосибирской области обратилось к жителям региона.

В Новосибирской области призывают отказаться от традиции запуска воздушных шаров во время торжественных церемоний, связанных с окончанием учебного года. Министерство природных ресурсов и экологии обращает внимание на опасности, связанные с такими запусками. С таким заявлением выступило региональное минприроды.

Воздушные шары, выпущенные в небо, могут причинить серьезный вред окружающей среде. Они могут запутаться на проводах, вызвать замыкание и стать причиной аварий. Кроме того, животные и птицы могут принять шары за пищу и пострадать от их употребления. Разлагаясь очень медленно, шары загрязняют почву и становятся источником мусора, который может негативно сказаться на флоре и фауне. Даже материал, из которого изготовлены шары — латекс, оказывает вредное воздействие на окружающую среду и может встраиваться в пищевые цепочки.

Хотя законодательного запрета на запуск воздушных шаров нет, власти призывают общество принять экологичный подход к проведению праздников. Вместо шаров можно использовать другие атрибуты и развлечения, которые не наносят вреда окружающей среде. Например, проводить шоу мыльных пузырей, запускать воздушные змеи, организовывать танцевальные и песенные флешмобы, зажигать свечи или высаживать деревья. Такие мероприятия не только создадут яркую атмосферу, но и внесут свой вклад в сохранение окружающей среды для будущих поколений.

Напомним, в Новосибирске ко Дню города откроют кафе в парке «Арена».