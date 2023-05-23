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общество

Жители Новосибирска смогут увидеть сближение Луны и Венеры

Фото: Pixabay.com

Новосибирцы 23 мая увидят необычное явление в небе.

23 мая жители Новосибирска смогут наблюдать удивительное событие на небосклоне — сближение Луны и Венеры. Об этом сообщил новосибирский планетарий.

Расстояние между двумя небесными телами составит всего два градуса. Это явление будет видно на западе неба и станет последним сближением Луны и Венеры в 2023 году.

Сибиряки уже имели возможность наблюдать сближение Луны и Венеры каждый месяц с января.

Ранее синоптики предупредили жителей Новосибирской области о резких перепадах температуры в последнюю неделю мая. 24 и 25 мая в районах возможны заморозки до -3 градусов. При этом днем воздух будет прогреваться до +22 градусов.

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Александр Борисов
журналист

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