В Новосибирске заключенного осудили за вербовку в АУЕ * в колонии

В Новосибирске приговорили к 6 годам заключения сторонника «АУЕ»*.

В Новосибирске 23 мая Ленинский районный суд вынес приговор заключенному, который занимался экстремистской деятельностью в колонии. Сообщение об этом появилось на сайте суда.

Согласно материалам дела, в период с 3 декабря 2020 года по 13 мая 2022 года заключенный, находясь в исправительной колонии, стал приверженцем криминального экстремистского движения «АУЕ»* и активно вербовал сторонников среди других заключенных. Кроме того, он вымогал у них деньги на нужды организации, которые заключенные должны были переводить на счет его родственников, сигареты и другие материальные ценности, а также занимался пропагандой криминального образа жизни, насилия и вражды, насаждая свой «воровской закон».

В суде заключенный свою вину не признал и от дачи показаний отказался.

Ленинский районный суд приговорил экстремиста к 6 годам лишения свободы в колонии особого режима, ограничению свободы сроком на 1, 5 года, а также на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске осудили за хищения экс-главу НИИ туберкулеза Владимира Краснова.

*Решением Верховного Суда РФ от 17.08.2020 года признано экстремистской организацией.