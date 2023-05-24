В Новосибирске осудили за хищения экс-главу НИИ туберкулеза Владимира Краснова

В Новосибирске 68-летнего профессора НИИ туберкулеза отправили в колонию на 4,5 года.

В Новосибирске завершился суд над Владимиром Красновым, который на протяжении 30 лет возглавлял НИИ туберкулеза. Профессора обвиняли в хищении мебели института на сумму 1, 6 млн. рублей. Об этом сообщило издание "Коммерсант".

Согласно материалам дела, ученый списал почти новую мебель, чтобы передать ее частной клинике, которой владели его родственники. Профессор признал вину и полностью возместил ущерб.

Осенью прошлого года Краснова уже осудили на 3 года за превышение полномочий. Тогда ФСБ выяснило, что директор НИИ заключил с коммерческой фирмой неконкурентное соглашение на поставку медицинских изделий, что позволило компании получить заработать на разнице цен 125 млн. руб.

В июле прошлого года адвокат Краснова пытался обжаловать приговор, но суд отклонил доводы защиты.

22 мая на суде Владимир Краснов заявил, что длительное нахождение в неволе сильно на него подействовало и он хочет поскорее вернуться к нормальной жизни. Однако теперь с учетом первого приговора совокупно в колонии общего режима ему придется провести 4,5 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области отправили в колонию за растрату бывшего директора оборонного завода.