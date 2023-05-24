Блогер из Новосибирска Давид Манукян выпустил новый клип на песню о любви «Ориентиры»

Новый клип новосибирского блогера Давы набрал уже более 30 тыс. просмотров.

Артист и блогер из Новосибирска Давид Манукян выпустил новый клип на песню «Ориентиры». Об этом Дава сообщил на своей странице в ВК.

В клипе «теряют ориентиры» вместе с Давой прекрасные девушки в неглиже и харизматичные мужчины. Видео уже набрало более 30 000 просмотров на Ютубе.

Кроме того, Дава объявил, что собирается провести в соцсетях розыгрыш для своих поклонников, победители которого поедут с ним в Сочи и примут участие в съемках других музыкальных клипов.

Также артист примет участие в съемках реалити-шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ, где поборется за 10 млн. рублей.