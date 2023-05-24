Больницу под Новосибирском оштрафовали за просроченную детскую смесь

В Новосибирской области руководство больницы привлекли к ответственности за выдачу некачественной молочной смеси.

Прокуратурой Коченевского района была проведена проверка в ГБУЗ НСО "Коченевская Центральная районная больница" после обращения местной жительницы о факте выдачи ребенку молочной смеси с истекшим сроком годности.

Проверка выявила нарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуре Новосибирской области.

В связи с выявленными нарушениями прокурор вынес представление главному врачу ЦРБ. Кроме того, по решению прокурора ответственное должностное лицо ЦРБ привлечено к административной ответственности согласно статье 14.43 КоАП РФ и оштрафовано на сумму 10 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения были устранены, и ребенку было выдано питание соответствующего срока годности и качества.

Напомним, в Новосибирской области троим сиротам выдали квартиры после вмешательства прокуратуры.