Губернатор Самарской области лично доставил в зону СВО спецтехнику и снаряжение

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доставил в зону проведения спецоперации 30 единиц спецтехники и легковых автомобилей, а также снабдил бойцов спецсредствами, снаряжением и амуницией.

На этой неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь побывал в зоне проведения спецоперации. Он доставил военным более 30 единиц спецтехники и легковых автомобилей, а также передал дополнительные спецсредства, снаряжение и амуницию, пишет sovainfo.ru.

«Рад тому, что мы впервые смогли собрать вместе представителей всех воинских подразделений, в которых проходят службу наши земляки. Собрали мы их не просто, чтобы повидаться, хотя и это было для меня лично очень важно, как и для самих бойцов», — заявил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в ближайшее время в воинские подразделения Российской армии, где проходят службу самарские защитники, планируется передать в общей сложности 78 машин.

«Я уверен, что эта помощь будет приближать победу каждый день», – сказал губернатор.

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