Композитор Александр Зацепин напишет музыку к новой песне о Новосибирске

В Новосибирске планируют объявить конкурс на лучший текст для песни о городе.

В Новосибирске полным ходом идет подготовка к празднованию 130-летию города. Наряду с праздничными торжествами в этом году День города станет началом возрождения музыкальных традиций прошлых лет. Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Так, к примеру, начиная с 25 июня и каждый день в полдень на площади Ленина будут звучать песни, посвященные сибирской столице. А новую песню о Новосибирске напишет известный новосибирский композитор, автор эстрадных шлягеров и музыки ко многим любимым кинофильмам Александр Зацепин. Переговоры с ним уже ведутся.

В музыке он обещает выразить свое отношение к городу. Когда партитура будет готова, жителям Новосибирска предложат написать свой текст на эту музыку. Победитель конкурса и станет соавтором песни вместе с Александром Зацепиным.

Вице-мэр Новосибирска назвала песни, которые исполнят на День города.