Мэр Кольцово написал открытое письмо Мишустину из-за увольнения директора «Вектора»

Власти р.п. Кольцово обратились к председателю правительства РФ.

Николай Красников, мэр Кольцово, и члены Совета депутатов обратились с открытым письмом к Михаилу Мишустину, председателю правительства РФ, в котором просили рассмотреть обстоятельства, связанные с недавним увольнением Рината Максютова, главы Центра вирусологии и биотехнологии. Текст размещён на сайте «Наукоград Кольцово»:

«Уважаемый Михаил Владимирович!



17 мая 2023 года наукоград Кольцово и его научное сообщество потрясла новость об увольнении Максютова Р. А. — генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора — градообразующего предприятия Кольцово, благодаря которому мы и получили статус наукограда Российской Федерации в 2003 году.



Для нас это полная неожиданность, поскольку мы знаем Рината Амировича Максютова на протяжении многих лет как грамотного и энергичного руководителя.



Именно под его руководством ГНЦ ВБ «Вектор» активно проявил себя в сложных условиях пандемии, за что многие сотрудники Центра (в том числе и Максютов Р. А.) были заслуженно отмечены правительственными наградами.



Все это время Максютов Р. А. как руководитель ГНЦ ВБ «Вектор» конструктивно сотрудничал с муниципалитетом наукограда в вопросах социально-экономического развития территории, модернизации научной базы Центра, усиления его кадрового потенциала, поддержки научной молодежи.



Он активно работает по созданию еще одного крыла развития наукограда Кольцово и всего Новосибирского Научного Центра — ЦКП «Сибирский Кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).



В связи с этим вызывает большое недоумение и тревогу увольнение Максютова Р. А. во время его успешного вовлечения в развитие больших государственных проектов, направленных на развитие научно-технологического суверенитета России.



Просим Вас, Уважаемый Михаил Владимирович, на Вашем уровне, рассмотреть обстоятельства увольнения этого заслуженного и государственного человека.



С уважением,

Мэр наукограда Кольцово Н. Г. Красников

Депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово».

Напомним, 16 мая приказ о расторжении трудового договора с известным ученым и одним из разработчиков вакцины от коронавируса Ринатом Максютовым подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. 18 мая Максютов покинул свой пост.

Ранее письмо Путину в защиту экс-директора Рината Максютова подписали около 400 сотрудников «Вектора».