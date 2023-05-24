Новосибирск вошел в десятку популярных мест для отдыха на озерах

Новосибирск занял предпоследнюю строчку рейтинга ТВИЛ.РУ.

Новосибирск занял 9 строчку в рейтинге российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ летом 2023 года.

Рейтинг популярности мест для отдыха на озерах был составлен на основании данных о заявках на бронирование. Отмечается, что средняя стоимость проживания в «озерном краю» почти не уступает стоимости морских курортов.

По данным сервиса, в июне 2023 года наиболее популярен отдых на озерном побережье будет в Махачкале. На втором месте ― Дербент, на третьем ― Нижний Новгород. Новосибирск занял 9 строчку рейтинга со средней стоимости ночи 3178 рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске назвали ТОП-5 курортов для пляжного отдыха.