«Подвела 6-метровая удочка»: что известно о погибшем в Новосибирске от удара тока рыбаке

Тело рыбака нашли у озера в Дзержинском районе Новосибирска 23 мая – Сиб.фм узнал подробности смертельной рыбалки.

Тело 70-летнего пенсионера неподалёку от водоёма в Дзержинском районе Новосибирска нашли днём во вторник, 23 мая. Рядом лежала удочка, которая и стала для мужчины причиной смерти.

«Он часто здесь бывал, сидел на берегу с удочкой. Рядом находится СНТ «Золотая горка» — видимо, он оттуда», — рассказывают очевидцы.

На этой неделе пенсионер пришёл рыбачить с новой, шестиметровой удочкой. Данная длина его в результате и погубила. При очередном забросе спининга леска намоталась на ближайшие провода, и пенсионер получил сильнейший удар тока.

«Рядом находится лесопилка. Предположительно, напряжение в проводах – очень высокое, ведь к ним подключено и мощное оборудование», — рассказывают местные жители.

Сейчас будет проводиться проверка соблюдения техники безопасности на расположенном поблизости деревоперерабатывающем предприятии, в частности, будет дана оценка высоте размещения опасных проводов.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Иными словами, если техника безопасности на предприятии не соблюдалась, то может быть возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сейчас в административном здании лесопилки, которая расположена рядом, изъяты документы предприятия.

Будет проведён целый комплекс сложных экспертиз, которые должны будут установить: была ли гибель пенсионера чей-то преступной халатностью, или роковое стечение обстоятельств привело к трагедии. Одно очевидцы говорят точно: тело 70-летнего пенсионера было сильно повреждено, что было сразу понятно: умер пожилой любитель рыбалки от сильного разряда тока.

Кстати, подобные несчастные случаи по России имеют место быть. Одна такая проверка гибели рыбака на Алтае в итоге закончилась уголовным делом.