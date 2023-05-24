Полиция проведет проверку в отношении агрессивных подростков с «Золотой Нивы» в Новосибирске

В окрестностях станции метро "Золотая Нива" в Новосибирске жители периодически сталкиваются с группой агрессивных подростков, отличающихся неславянской внешностью.

Молодые хулиганы оскорбляют окружающих, издеваются над пожилыми людьми и нападают на выпивших. Горожане с тревогой обратились в социальные сети, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Один из местных жителей по имени Сергей рассказал корреспонденту "АиФ-Новосибирск", кто стоит во главе этой банды несовершеннолетних.

Особенно пострадали жители дома №18/1 на улице Адриена Лежена. Они опубликовали фотографию обидчиков в группе "Подслушано Золотая Нива" в социальной сети "ВКонтакте". На снимке видно, как несколько подростков окружают вход в подъезд. Один из них, находящийся в центре, досаждает девушке. Согласно свидетельству этого жителя, он является главарем этой хулиганской компании.

По его словам, подросток остановил третьеклассника и начал проверять его карманы и рюкзак. Рядом находились другие дети, которые рассказали, что эти хулиганы постоянно обирают их. Кроме того, местные жители заявляют, что нападки подростков происходят и в адрес пожилых людей.

В ГУ МВД России по Новосибирской области изданию сообщили, что полиция проводит проверку.

Напомним, в Новосибирске мужчина надругался над девочкой в подъезде.