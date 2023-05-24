В Новосибирске опубликовано фото мужчины, который надругался над девочкой в подъезде

В Ленинском районе Новосибирска мужчина надругался над несовершеннолетней девочкой в подъезде.

В Новосибирске следователи разыскивают педофила, который домогался ребенка в подъезде дома в Ленинском районе.

По данным СУ СКР по региону, преступление было совершено 18 мая.

"В подъезде дома, где проживает потерпевшая, неизвестный мужчина совершил в отношении нее развратные действия. После чего, злoумышленник скрылся с места преступления", — уточнили в ведомстве.

В СКР уточнили, что напавший на ребенка мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

"В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", — добавили в пресс-службе.

Следователи просят жителей Новосибирска, владеющих информацией о других преступлениях подозреваемого, сообщать по номерам: 8 (383) 203-57-39, 8(383) 301-28-77.

Как ранее писал Сиб.фм, 23 мая суд в Новосибирске на 2 месяца арестовал мужчину, который изнасиловал двух школьниц в Советском районе.