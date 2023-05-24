Психолог Корнилова посоветовала бороться с тревожностью смехом

Психолог Гелияна Корнилова рассказала, что позитивные эмоции помогают сохранить психическое здоровье.

Клинический психолог Якутского республиканского психоневрологического диспансера Гелияна Корнилова объяснила, что улыбка и смех способны вылечить тревожно-депрессивные расстройства. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на SakhaDay.

«Умение посмеяться над собой в самые трудные моменты своей жизни характеризует сильных людей. Ведь страхи, стрессы, форс-мажоры — это всего лишь задачи для решения, а не безнадёжные проблемы», — пояснила врач.

По словам Корниловой, человеку важно включить позитивное мышление и перешагнуть все неприятности.

«Смехотерапией вряд ли можно вылечить тяжёлую депрессию. Но есть убедительные доказательства того, что она помогает справиться с подавленным настроением и унылыми мыслями», — подчеркнула она.

Психолог добавила, что смех и позитивное настроение помогают также справиться и с тревогой, стрессом и бессонницей.

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