Режиссер из Новосибирска Кабанов снял фильм про женщину, живущую без рук

Новосибирский режиссёр продолжает серию документальных картин про необычных людей.

Новосибирский режиссёр Дмитрий Кабанов снял фильм про женщину из Махачкалы, которая живёт без рук.

«Невероятная история Сакинат из Махачкалы еще раз доказывает, что нет ничего невозможного. Женщина родилась без рук, но это не помешало ей добиться успеха в жизни, стать мировой чемпионкой и счастливой матерью. Она никогда не унывает и способна горы свернуть на пути к своей цели. Это не просто слова. Это сложный путь преодоления и веры в себя», — пишет автор картины.

Напомним, ранее режиссёр из Новосибирска Кабанов снял фильм про парикмахера для особенных детей.