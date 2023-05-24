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общество

СКР по Новосибирской области может возглавить генерал Долгалев из Хабаровска

Фото: Следственный комитет по Хабаровскому краю

Генерал из Хабаровского края может занять должность главы Следственного комитета Новосибирской области.

Главой СКР по Новосибирской области могут назначить генерала Долгалева из Хабаровска. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стало известно, что на должность руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области может быть назначен генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев, который в настоящее время возглавляет управление СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Евгений Долгалев окончил Омский государственный университет в 1994 году и начал свою карьеру в органах прокуратуры. Он присоединился к Следственному комитету в 2007 году, с момента его образования. В 2011 году Долгалев стал первым заместителем руководителя управления СКР по Омской области. В августе 2012 года он был назначен главой управления СКР по Алтайскому краю, а в 2018 году стал руководителем хабаровского управления ведомства.

Генерал Долгалев награжден нагрудным знаком «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре РФ», а также медалями «За безупречную службу» III, II и I степеней и памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открыли Стелу памяти прокурорам России.

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Сергей Щукин
Журналист

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