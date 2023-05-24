В Новосибирск приехал легендарный иеромонах Киприан

В Новосибирске Герой Советского Союза отец Киприан встретится с военнослужащими и посетит госпиталь Минобороны.

В Новосибирск 23 мая приехал духовный наставник Комитета семей воинов Отечества иеромонах Киприан. Сообщение об этом появилось в группе регионального штаба Комитета.

Он возложил цветы к Монументу памяти погибших разведчиков, встретился с участниками спецоперации на Донбассе и их семьями, а также с вдовами погибших воинов и раненными бойцами в одном из госпиталей. Отец Киприан передал им гуманитарную помощь, которую в региональный штаб Комитета передал один из мобилизованных, побывавших дома в отпуске.

Отец Киприан взял на контроль проблемы, касающиеся социальной поддержки воинов, родственников и членов семей, чтобы вынести на обсуждение на федеральном уровне. По его словам, многие раненые бойцы нуждаются в дополнительном лечении в госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга.

На протяжении следующих нескольких дней отец Киприан будет встречаться с военнослужащими Новосибирскомго гарнизона, раненными, находящимися в госпитале Минобороны РФ, а также с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, женами и вдовами бойцов, погибших в СВО.

Стоит сказать, что Иеромонах Киприан — в миру Валерий Бурков — личность поистине легендарная. Кадровый военный во втором поколении, полковник запаса, он стал одним из последних офицеров, удостоенных звания Героя Советского союза. В Афганистане авианаводчик Бурков потерял обе ноги, пережил две клинические смерти, но выжил с нова вернулся в армию. В 90-е Бурков был советником Президента РФ. Снова о нем заговорили в 2016 году, но уже как об иноке Киприане.

Сейчас отец Киприан является духовным наставником Комитета семей воинов Отечества, организованного в прошлом году.

25 мая в 18 часов по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима отец Киприан встретится с прихожанами храмов города Новосибирска в воскресной школе Вознесенского собора.





Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске 21 мая прошел массовый Крестный ход.