В Новосибирске главу управления МВД по борьбе с коррупцией Вялкова уволят из-за «утраты доверия»

В Новосибирске уволят главного борца с коррупцией в связи с утратой доверия.

Новосибирский глава МВД Владимир Вялков будет уволен из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Принято решение об увольнении на основании утраты доверия, и уведомление об этом было направлено Вялкову до 22 мая. К такому организационному решению в ведомстве пришли, когда провели контроль расходов, сообщает НГС.

Документ был адресован исполняющему обязанности начальника УЭБиПК Алексею Пинаеву, который должен был уведомить Вялкова.

Пресс-служба ГУ МВД отказалась комментировать информацию об увольнении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 230 тысяч жителей получили накопительную пенсию. Право на получение этой выплаты имеют женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, при условии, что их работодатели осуществляли отчисления на накопительную пенсию.