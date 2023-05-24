В Новосибирске на День города по Оби запустят гигантский торт

В Новосибирске стали известны главные сюрпризы программы празднования 130-летия города.

В Новосибирске 24 и 25 июня будут отмечать 130-летие со дня основания города. Организаторы готовят для жителей и гостей сибирской столицы масштабную развлекательную программу. Об этом во время пресс-конференции ТАСС рассказала заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Одним из сюрпризов станет гигантский торт, который в финале праздника запустят по Оби на специальной платформе. Из центра торта будут бить небольшие фейерверки, символизирующие именинные свечи.

Правда, Анна Терешкова подчеркнула, что торт — символический подарок ко дню рождения города — будет ненастоящим, поэтому съесть его в конце праздника горожане не смогут.

Но настоящий торт на Дне города в Новосибирске все же будет. Именинный торт весом 130 килограммов испекут кондитеры к 130-летию Новосибирска. Он будет будет собран из фрагментов весом от 1,5 кг.