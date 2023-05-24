В Новосибирске отказались от проведения праздничного фейерверка в честь 130-летия города

В Новосибирске заменят салют в честь Дня города на другое мероприятие.

По информации, озвученной вице-мэром Анной Терешковой на пресс-конференции в ТАСС, в этом году не будет традиционного праздничного фейерверка в честь Дня рождения Новосибирска. Решение о запрете салютов было принято на федеральном уровне.

Однако организаторы не исключают проведение небольших пиротехнических эффектов. Вместо привычного салюта на набережной, жителям придется обратить внимание на другие формы праздничных мероприятий.

Как сообщалось ранее, в рамках Дня города планируется испечь 130-килограммовый торт, который запустят по реке Оби.

Кроме того, на праздничные мероприятия прибудут 11 духовых оркестров для участия в первом плац-параде. Также к 130-летию Новосибирска в столицу Сибири прилетит космонавт Анна Кикина.

Напомним, сегодня стало известно, что в Новосибирске выступит Баста.