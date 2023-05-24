В Новосибирске в День города выступит рэпер Баста

Новосибирцы смогут услышать песни популярного российского рэпера.

Российский рэп-исполнитель Баста посетит Новосибирск в честь Дня города. Он примет активное участие в музыкальном фестивале, который запланирован на это событие.

Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время пресс-конференции, которая состоялась в ТАСС. Баста станет одним из главных артистов фестиваля, вместе с другими известными музыкантами, которые также прибудут в город к 24 июня, дате, которая отмечает 130-летие Новосибирска.

"Второй этап благоустройства нашей новой площадки в парке 'Арена' уже почти завершен. Презентация этого этапа состоится 24 июня во время проведения фестиваля. Вход на мероприятие будет осуществляться по билетам, и мы рады сообщить, что Баста посетит Новосибирск", — рассказала Терешкова журналистам.

Кроме того, на территории парка будут представлены новые развлечения, включая памп-трек, где посетители смогут испытать свои навыки, а также будет представлена работа граффитистов. Локации будут открыты для посетителей с 16:00 часов.

Напомним, в Новосибирске на День города по Оби запустят гигантский торт.