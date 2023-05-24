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общество культура

В Новосибирске отменили салют на День города в 2023 году

В Новосибирске отменили праздничный фейерверк по случаю 130-летия города.

День рождения Новосибирска в 2023 году обойдется без традиционного праздничного фейерверка. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

По ее словам, решение о запрете салютов принято на федеральном уровне.

"Принято решение, что сейчас салюты запускаются только на 9 Мая и когда будет победа", — сказала она.

Она добавила, что организаторы не исключают небольшие пиротехнические эффекты. Но привычного салюта на набережной ждать не стоит.

Как ранее писал Сиб.фм, ко Дню города в Новосибирске испекут 130-килограммовый торт. Его планируют запустить по Оби.

Кроме того, на праздничные мероприятия приедут 11 духовых оркестров для участия в первом плац-параде.

Также на 130-летние Новосибирска в столицу Сибири прилетит Космонавт Анна Кикина.

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Маргарита Мастеркова

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