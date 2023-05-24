В Новосибирске после ДТП с пьяным водителем в больницу попали двое пассажиров маршрутки

В Новосибирске Nissan Tino врезался в маршрутный автобус № 44.

В Октябрьском районе Новосибирска 23 мая в 14.45 произошло ДТП с участием маршрутки.

По данным ГИБДД, пьяный 29-летний водитель без прав ехал за рулем Nissan Tino по улице Никитина со стороны улицы Есенина. При повороте налево, напротив дома № 156 по улице Автогенная, он врезался в маршрутный автобус №44. На момент столкновения в маршрутке находились 12 пассажиров. Двое из них — 65-летняя пенсионерка и 15-летняя девочка — с травмами были доставлены в больницу.

В отношении водителя автомобиля иномарки составлен административный протокол по статье «Управление ТС водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения». Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей или арест сроком на 15 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске горожане помогли МЧС перевернуть «Гелендваген» после ДТП.