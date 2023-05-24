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общество

В Новосибирске горожане помогли МЧС перевернуть «Гелендваген» после ДТП

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске горожане вместе со спасателями МЧС перевернули «Гелендваген» после ДТП.

Во вторник, 23 мая, в Новосибирске произошла авария с участием Lexus и Mercedes-Benz G-Класс. От удара «Гелендваген» перевернулся на крышу. Очевидцы ДТП вместе с сотрудниками МЧС помогли перевернуть машину обратно. Об этом сообщили в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Водители обеих иномарок не получили значимых травм и не воспользовались госпитализацией от приехавшей бригады скорой помощи. Сотрудники ГИБДД на месте происшествия устанавливали точные обстоятельства столкновения машин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске столкнулись фура, трамвай и легковая машина. Из-за ДТП пробка в час пик ещё больше увеличилась, и водитель машины скорой помощи был вынужден объезжать пробку по встречной полосе движения.

Также в Ленинском районе Новосибирска мужчина напал на девочку-подростка. После того, как девочка закричала, нападавший убежал.

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Сергей Щукин
Журналист

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