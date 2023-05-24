Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
25 мая, 00:08
пробки
1/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня
25 мая, 00:08
пробки
1/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
вчера 22:30
недвижимость общество

В Новосибирске сдали 10-летний долгострой на Кропоткина

Фото: Сиб.фм

Правительство Новосибирской области отчиталось о завершении строительства очередного долгостроя.

В Новосибирске успешно завершилось возведение долгостроя с 10-летней историей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Речь идет о здании, расположенном на улице Кропоткина, 130/6. После длительной задержки в строительстве, связанной с предыдущим застройщиком, наконец-то жильцы смогут въехать в свои долгожданные квартиры. Всего 94 семьи получат ключи от своих новых жилищ.

«Решены все градостроительные вопросы, проблемы подключения объекта к инженерным коммуникациям, устранены все замечания контролирующих органов», — уточнил глава областного минстроя Алексей Колмаков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура региона активно следит за завершением строительства проблемных домов №12/1 и №67 на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска. В эти дома денежные средства вложили 358 человек.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в