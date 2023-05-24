В Новосибирске сдали 10-летний долгострой на Кропоткина

Правительство Новосибирской области отчиталось о завершении строительства очередного долгостроя.

В Новосибирске успешно завершилось возведение долгостроя с 10-летней историей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Речь идет о здании, расположенном на улице Кропоткина, 130/6. После длительной задержки в строительстве, связанной с предыдущим застройщиком, наконец-то жильцы смогут въехать в свои долгожданные квартиры. Всего 94 семьи получат ключи от своих новых жилищ.

«Решены все градостроительные вопросы, проблемы подключения объекта к инженерным коммуникациям, устранены все замечания контролирующих органов», — уточнил глава областного минстроя Алексей Колмаков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура региона активно следит за завершением строительства проблемных домов №12/1 и №67 на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска. В эти дома денежные средства вложили 358 человек.