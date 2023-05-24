В Новосибирске синоптики объявили штормовое предупреждение о заморозках до -3 градусов

В Новосибирске предупредили о заморозках до -3 градусов.

В Новосибирской области в конце мая всё еще возможны ночные заморозки. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В регионе из-за поздней сухой весны одновременно остается вероятность ночных заморозков, дневная температура выше +20 градусов, и чрезвычайная пожароопасность.

По данным УГМС, заморозки на почве до -3 градусов в Новосибирской области вероятны до 28 мая. В среднем ночная температура также остается невысокой: +4..+6 градусов. Днём с 25 по 28 мая ожидается +17..+20 градусов.

Метеоусловия не способствуют накоплению вредных примесей в воздухе города. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный.

Также днём 24 мая и в ночь на 25 мая по западу Новосибирской области пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, после 26 мая сменится на восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области отмечен дефицит осадков в апреле и мае 2023 года. Весну официально признали засушливой: в апреле в регионе выпало всего 23% месячной нормы осадков, а в мае — вообще 9%. Пока угрозы будущему урожаю нет. И если конец мая и начало июня в регионе будут дождливыми, то, по мнению руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, засухи можно будет не опасаться.